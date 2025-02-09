Зеленський закликав партнерів до зниження цін на нафту та посилення санкцій проти РФ

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Російський терор проти України продовжується завдяки обходу санкцій, високим цінам на нафту та браку далекобійних ракет і дронів в України, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей. Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів", - написав Зеленський у Телеграм у неділю.

Він висловив вдячність країнам-партнерам, які посилюють санкції щодо РФ, і закликав до їх посилення. "Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", - додав Зеленський.