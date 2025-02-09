Інтерфакс-Україна
Події
09:12 09.02.2025

Чотири людини поранено, з них – двоє дітей, внаслідок обстрілів у Запорізькій області

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Чотири людини поранено, з них – двоє дітей, внаслідок обстрілів у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу здійснили 342 обстріли по 11 населених пунктах Запорізької області, відомо про чотирьох поранених, з них – дві дитини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Двоє дорослих і двоє дітей поранені внаслідок ворожої атаки по Гуляйполю. Загалом упродовж доби окупанти завдали 342 удари по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він у Телеграмі в неділю.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 23 авіаційні удари по Марʼївці, Степногірську, Гуляйполю та Малих Щербаках, 163 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку. 151 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Омельника, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і автівок.

Теги: #запорізька_область #обстріли

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