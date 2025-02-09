Через російські обстріли Херсонщини поранені п'ятеро людей, з них – одна дитина

Російські війська продовжували обстріли Херсонської області у суботу, ворожих атак зазнали 35 населених пунктів та місто Херсон, внаслідок чого поранено п'ятеро людей, одна з них – дитина, є руйнування житлових домів та соціальної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Тягинка, Новорайськ, Берислав, Червоний Маяк, Понятівка, Новоберислав, Дудчани, Милове, Шляхове, Благовіщенське, Микільське, Станіслав, Велетенське, Придніпровське, Садове, Антонівка, Білозерка, Зеленівка, Гаврилівка, Веселе, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Миколаївка, Молодіжне, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Федорівка, Чорнобаївка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

За його словами, російські військові били по соціальній та промисловій інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили складське приміщення, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль.