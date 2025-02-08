Зеленський разом із головою Військового комітету НАТО ознайомився з виробництвом української далекобійної зброї

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Президент України Володимир Зеленський разом із головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне, який перебуває з візитом в України, ознайомився з виробництвом української далекобійної зброї.

"Володимир Зеленський і Джузеппе Каво Драгоне обговорили продовження військової допомоги від держав – членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів за данською моделлю. На одному з підприємств ОПК вони ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї та поспілкувалися з людьми, які там працюють", - повідомили в суботу в Офісі президента.

Володимир Зеленський подякував працівникам за роботу, яка "щодня забезпечує сильний результат і посилює нашу армію зброєю вітчизняного виробництва", а також відзначив їх державними нагородами.

"Дякую вам за вашу роботу. Дуже приємно, що є що показати й воно не теоретичне, а є ваш результат. Реальний результат, який нам допомагає та якого дуже бояться росіяни, вороги нашої держави. Дуже приємно, що ми тут присутні з нашими колегами з НАТО. Дуже приємно, коли вони бачать, якого високого результату Україна в час війни досягла. Рівень вітчизняного виробництва під час війни дуже високий", – сказав він.

В свою чергу, Голова Військового комітету НАТО запевнив, що Альянс налаштований виконати всі свої зобовʼязання, адже вважає Україну невід’ємною частиною трансатлантичної оборонної архітектури.

"Послання, яке я хотів би передати не лише вам, але й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці. Ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які ми поділяємо", – наголосив Драгоне.