Умова 20 тис. грн середньої зарплати стимулювала вихід бізнесу з тіні – заступник ОП Микита

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Введена нова обов’язкова умова бронювання бізнесу від мобілізації у вигляді середньої заробітної плати по підприємству 2,5 мінімальних заробітних плати (наразі 20 тис. грн в місяць) була правильним кроком та стимулювала детінізацію, вважає заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита.

"Середня зарплата по підприємству як умова для бронювання стимулювала вивід бізнесу з тіні стосовно зарплатного фонду. Що буде далі, я не можу спрогнозувати, що буде підніматися, але в цьому році сто відсотків, що це буде працювати", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "Стратегічне планування на регіональному рівні: від відновлення до розвитку" в Києві цього тижня.

Микита відзначив, що є прихильником подібного підходу до бронювання, можливо навіть із додаткової категоризацією. "Той бізнес, який платить у середньому по 18 тис. грн, може бронювати там 30%. Той, хто (платить у середньому) 22, може бронювати 50%", – пояснив він.

Заступник голови ОП підкреслив, що під час війни не може бути ілюзії, і бізнес, який ухиляється від сплати податків, платить зарплату у конверті, має піти з ринку, але в той же час бізнес, який платить податки, за рахунок яких купляється зброя, повинен працювати і його потрібно бронювати.

Микита додав, що вивід середньої зарплати на рівень 20 тис. грн – це питання дисципліни бізнесу, але також важлива робота податкової служби із недопущення "обналів" та податкових скруток.

"Коли немає оцих злочинних механізмів, то бізнес в принципі не може виплачувати заробітні плати в конверті, тому що він не зможе перевести гроші в готівку", – сказав заступник голови ОП.

Він відзначив, що виступав проти пропозицій про економічне бронювання окремих людей на підприємствах із високими зарплатами, наприклад 35 тис. грн. "Це погано, тому що на підприємстві будуть створюватися ніші, де будуть брати різних осіб, які мають ліві доходи, для того, щоб – плати за себе податок і рахуйся в мене. Це знову ж таки кеш. Це знову ж таки ухилення від сплати податків. Це неправильний хід. Тільки середня заробітна плата по підприємству. Тоді воно працює", – підсумував Микита.

Як повідомляв Мінфін, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у січні 2025 року зросли до 24,1 млрд грн з 13 млрд грн у січні 2024 року, тоді як надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування – до 46,1 млрд грн із 34,2 млрд грн.