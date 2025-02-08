Інтерфакс-Україна
Події
14:55 08.02.2025

В результаті удару по пункту управління на Курщині загинуло 20 офіцерів - Зеленський

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В результаті удару по пункту управління на Курщині загинуло 20 офіцерів - Зеленський

В результаті удару, який українські сили нанесли 3 лютого по ворожому пункту управління в Курській області, загинуло 20 офіцерів ворога.

"Наші вразили їх пункт управління на Курщині і там загибло велика кількість офіцерів. Ми сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів, серед них старші офіцери північно-корейські і росіяни", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Reuters.

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України у понеділок, 3 лютого 2025 року, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка.

Теги: #курська_область #зеленський

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