В результаті удару по пункту управління на Курщині загинуло 20 офіцерів - Зеленський

В результаті удару, який українські сили нанесли 3 лютого по ворожому пункту управління в Курській області, загинуло 20 офіцерів ворога.

"Наші вразили їх пункт управління на Курщині і там загибло велика кількість офіцерів. Ми сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів, серед них старші офіцери північно-корейські і росіяни", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Reuters.

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України у понеділок, 3 лютого 2025 року, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка.