Інтерфакс-Україна
Події
12:38 08.02.2025

Україна запросила Ботсвану приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

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Українська делегація на чолі з радницею – уповноваженою президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук в межах ініціативи Bring Kids Back UA та інформаційної кампанії "Викрадені голоси" відвідала Ботсвану, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Дар’я Герасимчук закликала урядовців і громадськість підтримати українські ініціативи для порятунку дітей. Вона наголосила на тому, що приєднання Ботсвани до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та адвокація цієї ініціативи серед інших країн Африки є надзвичайно важливими", - вказується у повідомленні.

Крім того, українська делегація презентувала фільм "Понівечене дитинство" та провела панельну дискусію, присвячену злочинам РФ проти українських дітей.

"Ми працюємо, щоб такі злочини більше ніколи не повторилися. Разом із міжнародними партнерами маємо повернути кожну викрадену дитину", – зазначила Герасимчук.

Теги: #ботсвана #bring_kids_back_ua

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