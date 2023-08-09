Очільники МЗС України та Ботсвани обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин країн

Міністри закордонних справ України та Ботсвани Дмитро Кулеба і Лемоганг Квапе обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин і питання співробітництва в міжнародних організаціях.

"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Ботсвани Лемогангом Квапе, під час якої було обговорено кроки зі зміцнення двосторонніх відносин", - написав Кулеба у Твіттері у середу ввечері.

"Ми також обговорили питання співпраці в міжнародних організаціях", - додав він.