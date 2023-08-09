Події

19:59 09.08.2023

Очільники МЗС України та Ботсвани обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин країн

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Очільники МЗС України та Ботсвани обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин країн

Міністри закордонних справ України та Ботсвани Дмитро Кулеба і Лемоганг Квапе обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин і питання співробітництва в міжнародних організаціях.

"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Ботсвани Лемогангом Квапе, під час якої було обговорено кроки зі зміцнення двосторонніх відносин", - написав Кулеба у Твіттері у середу ввечері.

"Ми також обговорили питання співпраці в міжнародних організаціях", - додав він.

 

 

 

Теги: #співробітництво #ботсвана

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