Очільники МЗС України та Ботсвани обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин країн
Міністри закордонних справ України та Ботсвани Дмитро Кулеба і Лемоганг Квапе обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин і питання співробітництва в міжнародних організаціях.
"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Ботсвани Лемогангом Квапе, під час якої було обговорено кроки зі зміцнення двосторонніх відносин", - написав Кулеба у Твіттері у середу ввечері.
"Ми також обговорили питання співпраці в міжнародних організаціях", - додав він.