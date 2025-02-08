Інтерфакс-Україна
Події
09:51 08.02.2025

Сили оборони збили 67 російських БПЛА

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Сили оборони збили 67 російських БПЛА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували територію України 139 ударним БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 67 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: #повітряні_сили #бпла

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