Через російські обстріли Херсонщини поранені п'ять людей та один загиблий

Російські війська обстрілювали Херсонську область у п'ятницю, внаслідок чого поранено п'ять людей і один загиблий, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Микільське, Наддніпрянське, Інженерне, Садове, Придніпровське, Благовіщенське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Новодмитрівка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Монастирське, Гаврилівка, Михайлівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Шляхове, Веселе та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечіли газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.