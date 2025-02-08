Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, а над областю ППО ліквідувала сім дронів

Російські війська обстріляли Марганецьку громаду Нікопольщини з важкої артилерії, а Сили протиповітряної оборони ліквідували сім ворожих беспілотників над Дніпропетровською областю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників", - написав він у телеграмі.

Лисак зазначив, що близько опівночі російська армія вдарила по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляла Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.