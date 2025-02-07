Найбільше боєзіткнень відбулось на покровському та курському напрямках – Генштаб

Від початку доби п'ятниці на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, з них найбільше на покровському та курському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Так, від початку цієї доби на покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Дотепер триває один бій.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 250 окупантів, 131 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили 17 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли та РСЗВ "БМ-21 Град", також пошкодили автомобіль, дві артилерійські системи, танк та реактивну систему залпового вогню противника.

Також в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 23 атаки російських загарбників, ще одна атака триває.