Суд арештував на два місяці заступника голови КМДА Оленича з можливістю внесення застави у 15 млн грн – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння столичною землею: з правом застави у 15 млн грн відправлено під варту до 6 квітня заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петра Оленича, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"07 лютого 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до заступника голови Київської міської державної адміністрації, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею", - йдеться у повідомленні САП у п'ятницю увечері.

Зазначено, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Раніше повідомлялося, що ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею. Депутата Київської міськради - члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин заарештовано з правом застави 50 млн грн, двох інших підозрюваних у справі - з правом застави 4,5 млн грн та 8 млн грн. Один обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії.

Повідомляється, що засідання проходило у закритому режимі. Клопотала про проведення засідання у закритому режимі сторона обвинувачення.

Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів. За даними прокуратури, було проведено понад 80 обшуків.

За даними ЗМІ, серед підозрюваних ексдепутат Київради Денис Комарницький, заступник голови КМДА Оленич, голова комісії з земельних питань Михайло Терентьєв, член комісії Олена Марченко та інші учасники.