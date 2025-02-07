Інтерфакс-Україна
Події
19:33 07.02.2025

У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік, повідомив омбудсман

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У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік, повідомив омбудсман

Слідчі органи розпочали досудове розслідування смерті 32-річного чоловіка під час проходження військово-лікарської комісії у Чернівцях у п'ятницю, кваліфікуючи подію як "природну смерть", повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець.

"Інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року… Попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів", - написав Лубінець в Телеграм.

Згідно з інформацією гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, бригада медиків застала чоловіка вже в стані клінічної смерті. "Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті", - розповів омбудсмен.

 

Теги: #смерть #чернівці #влк

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