На Алясці зник легкомоторний літак з 10 людьми на борту

Літак Cessna авіакомпанії Bering Air з 10 людьми на борту зник під час польоту з Уналакліта до Нома на Алясці, повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу та владу штату.

"Персонал Bering Air наполегливо працює над збором деталей, наданням екстреної допомоги та пошуково-рятувальними роботами", - сказав Девід Олсон, директор з операційної діяльності Bering Air.

За даними берегової охорони, літак знаходився приблизно за 19 км від берега, коли його координати були втрачені.

Добровільна пожежна служба міста Ном повідомила у Facebook, що проводить активні наземні пошуки з Нома і Вайт-Маунтін, але обмежила повітряні пошуки через погану погоду і видимість. Берегова охорона США і Військово-повітряні сили США запланували польоти, щоб оглянути територію і спробувати знайти зниклий літак, повідомили в департаменті.