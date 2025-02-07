Інтерфакс-Україна
Події
08:58 07.02.2025

У Броварському районі під Києвом внаслідок атаки дронів горів гараж, постраждалих немає

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У Броварському районі під Києвом внаслідок атаки дронів горів гараж, постраждалих немає

Постраждалих серед жителів Київської області внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч на п'ятницю немає, повідомляється в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"Тривога оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Водночас унаслідок ворожої атаки в Броварському районі сталося пожежа гаражу. "Загорання ліквідовано. Також пошкоджені вікна господарчого приміщення", - розповіли в обладміністрації.

Теги: #київська #обстріл

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