Інтерфакс-Україна
Події
19:07 06.02.2025

Заступник мера Києва та депутати міськради підозрюються в заволодінні землею в столиці під забудову в обхід торгів

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Заступник мера Києва та депутати міськради підозрюються в заволодінні землею в столиці під забудову в обхід торгів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомляють про проведення масштабної операції з ліквідації корупції у земельній та бюджетній сфері Києва та викритті злочинної організації, яка займалася заволодінням столичною землею під забудову та взяттям під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

"Серед підозрюваних: ексдепутат КМР (Київської міської ради – ІФ-У), керівник злочинної організації; заступник голови Київської міської державної адміністрації; голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР; перший заступник та заступник директора комунальних підприємств; четверо інших осіб", - повідомляється на сайті НАБУ у четвер.

Крім того, повідомляється про затримання сімох учасників злочинної організації, але не уточнюється, яких саме.

Прізвища підозрюваних також не вказуються, але зазначається, що керівник злочинної організації є "медійно відомою" особою. Зокрема, вона мала "значний вплив" на процеси в КМДА і Київській міськраді, в тому числі на призначення на високі посади лояльних осіб і звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо.

"Учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, депутати Київської міськради та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

"Ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: потрібні особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу", - повідомляють у відомстві.

Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, втім це не завадило детективам.

"Центр ухвалення рішень, зокрема в земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання вирішувались за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб", - розповіли в НАБУ.

За даними відомства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 рр. з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму. Водночас завдяки своєчасним діям правоохоронних органів вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

"Крім того, викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства", - йдеться в повідомленні.

Слідство триває, встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Теги: #київ #земля #корупція

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