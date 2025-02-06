Сибіга запросив главу МЗС Кот-д'Івуару відвідати Україну

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільником МЗС Кот-д'Івуару Леоном Каку Адомом, домовилися надати новий імпульс співпраці між країнами.

“Спираючись на діалог між Володимиром Зеленський і Алассаном Уаттарою, я мав хорошу розмову з міністром закордонних справ Кот-д'Івуару Леоном Каку Адомом. Ми домовилися надати новий імпульс нашій співпраці. Я подякував за підтримку та запросив колегу відвідати Україну”, - написав він у соцмережі Х.