На Київщині триває ліквідація пожежі у центрі управління відходами

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В Київській області в селищі Фастівець Фастівського району триває ліквідація пожежі у центрі управління відходами, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"6 лютого о 14:49 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Фастівець, на вул. Шевченка... По прибуттю рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 кв. м", - йдеться у повідомленні на сайті служби у четвер.

Повідомляється, що до ліквідації загоряння залучено 23 чоловіки особового складу та 7 од. техніки, в тому числі зі складу пожежно-рятувальних частин з Фастова, Василькова, с-ща Борова, с-ща Калинівка та с. Гребінки.

Повідомляється, що наразі ліквідація пожежі триває, причини загоряння з'ясовують