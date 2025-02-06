Венс разом з Келлоґом візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції - ЗМІ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наступного тижня вирушить до Європи, де візьме участь у саміті з питань штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Голос Америки" в четвер.

"У перебігу його першої поїздки за кордон після вступу на посаду Венс візьме участь у саміті AI Action, який відбудеться в Парижі 10-11 лютого. А потім поїде до Мюнхена, щоб взяти участь у конференції з питань безпеки, яка збирає лідерів з усього світу для обговорення питань національної безпеки, включаючи війну Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлоґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

"Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - написав він в соцмережі Х.