Інтерфакс-Україна
Події
15:28 06.02.2025

Командир військової частини на Львівщині закупив ліжка для бійців за завищеними цінами

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Командир військової частини на Львівщині закупив ліжка для бійців за завищеними цінами
Фото: https://t.me/DBRgovua/5235

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру військової частини на Львівщині, через недбалість якого при закупці ліжок для військових за завищеними цінами державі завдано збитків на 8,5 млн грн, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами", - інформує відомство в Телеграм-каналі в четвер.

Зі даними Бюро, продукція купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників, - командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок.

"Було закуплено понад 3 тис. ліжок за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази. Загальна сума завданих збитків перевищила 8,5 млн грн", - наголошується в повідомленні.

Командир частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Теги: #командир #дбр #львівщина

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