Інтерфакс-Україна
Події
14:22 06.02.2025

В мережі поширюються повідомленні про нібито оголошення щодо вербування українців для диверсій

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Ворог поширює повідомлення про нібито розміщення в інтернеті оголошень щодо вербування людей в Україні для диверсій проти ТЦК в обмін на грошову винагороду, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Ця інформація є частиною інформкампанії з метою зриву мобілізації. Вона націлена на створення ілюзії хаосу всередині держави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Водночас, як зазначається, російські спецслужби продовжують вербувати погано поінформовану молодь для диверсій в Україні, обіцяючи легкий заробіток. "Всі диверсанти гарантовано або загинуть, або проведуть за ґратами решту життя", - наголошує ЦПД.

Теги: #вербування #цпд

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