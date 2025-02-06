В мережі поширюються повідомленні про нібито оголошення щодо вербування українців для диверсій

Ворог поширює повідомлення про нібито розміщення в інтернеті оголошень щодо вербування людей в Україні для диверсій проти ТЦК в обмін на грошову винагороду, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Ця інформація є частиною інформкампанії з метою зриву мобілізації. Вона націлена на створення ілюзії хаосу всередині держави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Водночас, як зазначається, російські спецслужби продовжують вербувати погано поінформовану молодь для диверсій в Україні, обіцяючи легкий заробіток. "Всі диверсанти гарантовано або загинуть, або проведуть за ґратами решту життя", - наголошує ЦПД.