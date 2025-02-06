В ДТП з автобусом у Дніпропетровській області постраждали 14 осіб

У Нікопольському районі Дніпропетровської області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вранці четверга постраждали водій автобуса, який, імовірно, не впорався з керуванням, і 13 пасажирів, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

"Вранці о 07:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що водій автобуса "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Зазначається, що внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій транспортного засобу.

Співробітники ДСНС деблокували водія та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні.

До місця події було направлено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки.