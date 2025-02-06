Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 474 обстріли по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 473 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано у повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 2 авіаційні удари по Гуляйполю та Білогір'ю, а 276 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новояковлівку, Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку, а 189 артударів завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових помешкань. Мирні жителі не постраждали.