Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області
Російські війська у середу обстрілювали 10 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.
"Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Шосткинська громади", - сказано в повідомленні.
Шосткинська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух).
Краснопільська громада: завдано удари FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).
Есманьська громада: ворог атакував FPV-дроном (1 вибух).
Білопільська громада: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).
Свеська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
Юнаківська громада: ворог бив артилерії (11 вибухів), КАБами (6 вибухів).
Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
Миропільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).
Хотінська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33464