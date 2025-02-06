Інтерфакс-Україна
Події
05:41 06.02.2025

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області

1 хв читати

Російські війська у середу обстрілювали 10 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Шосткинська громади", - сказано в повідомленні.

Шосткинська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: завдано удари FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).

Есманьська громада: ворог атакував FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).

Свеська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив артилерії (11 вибухів), КАБами (6 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33464

Теги: #сумська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 13.05.2025
Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

17:13 13.05.2025
РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

08:43 13.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

07:34 13.05.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

15:39 12.05.2025
Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

07:56 12.05.2025
Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

07:25 12.05.2025
Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

22:49 11.05.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

09:44 10.05.2025
Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

07:40 10.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

ОСТАННЄ

Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу в Херсонській області - ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

Двоє цивільних зазнали поранень під час нічного нальоту ворожих БпЛА у Рівненській області – ОВА

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

14 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Мелоні очікує, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Макрон: Європа готова запровадити проти Росії санкції в найближчі кілька днів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА