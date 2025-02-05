Інтерфакс-Україна
Події
19:56 05.02.2025

Аеропорт "Бориспіль" залишили вже п'ять повітряних суден

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Аеропорт "Бориспіль" залишили вже п'ять повітряних суден

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" виконало вже п'ять перегонів авіаційних суден, тоді як в пресі було відомо тільки про чотири, повідомив гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський. 

"Якщо ми кажемо про прийняття або відправку спеціального авіарейсу, ми зробили декілька технічних перегонів… це 5 повітряних суден. В медіа було про 4 повітряних судна", - сказав Дубревський на організованій Європейською бізнес асоціацією дискусії Global Outlook: Enduring Change в середу в Києві.

Раніше повідомлялось, що четвертим літаком, який залишив аеропорт "Бориспіль" після повномасштабного вторгнення став Boeing 777-300 компанії Skyline Express.

Рейс проходив без пасажирів і вантажу на борту. Повідомлялось, що з моменту закриття повітряного простору над Україною повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", де проходили технічну підтримку та обслуговування.

Небо над Україною було закрито з початку повномасштабного вторгнення РФ у країну 24 лютого 2022 року.

Теги: #бориспіль #аеропорт

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