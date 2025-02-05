Окупанти вбили одного цивільного на Херсонщині

Російські окупанти станом на 17:30 середи здійснили 30 атак на територію Херсонської області, один цивільний загинув, 17 людей постраждали, серед них – троє поліцейських, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 5 лютого 2025 року російські війська здійснили 30 атак на територію Херсонщини, застосовуючи БпЛА, FPV-дрони та артилерію. Станом на 17:30 відомо про загиблого чоловіка та 17 постраждалих людей – 14 цивільних та три працівників поліції", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм у середу.

Повідомляється, що у передмісті Херсона - Антонівці, внаслідок атаки дрона загинув 52-річний чоловік. Впродовж дня ще восьмеро цивільних та троє поліцейських було поранено. У Херсоні постраждало п'ятеро людей. У Гаврилівці Бериславського району внаслідок артилерійського обстрілу поранено одного цивільного.

Зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, серед них приватні будинки та автомобілі.