Інтерфакс-Україна
Події
18:19 05.02.2025

В дохід держави стягнуто активи ексохоронця Януковича – Мін’юст

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В дохід держави стягнуто активи колишнього керівника охорони Віктора Януковича Заневського, повідомило Міністерство юстиції України.

"Вищий антикорупційний суд 05 лютого 2025 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції", - йдеться в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 100% статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

Зазначається, що В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ СКІ", яким здійснюється управління Готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

"Після початку повномасштабного вторгнення Заневський здійснював організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для рф, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, як зазначається, Заневський безпосередньо допомагав ЗС РФ у пошукових заходах з виявлення громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #мінюст #активи

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