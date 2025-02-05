Інтерфакс-Україна
Події
17:53 05.02.2025

Зеленський : Коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання війни, побачимо, які умови будуть у РФ щодо Курщини

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Зеленський : Коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання війни, побачимо, які умови будуть у РФ щодо Курщини
Фото: president.gov.ua

У четвер буде пів року від початку Курської операції, коли "ми дійдемо до дипломатичного врегулювання війни", то побачимо, які умови будуть у РФ щодо Курщини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у "русскіх"до України щодо Курського напрямку", - сказав Зеленський журналістам у середу.

Він зазначив, що українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині, у той час як у росіян великі втрати, які вони занижують.

"У них корейці розбігаються, ми це бачимо", - зазначив президент.

Окрім того, за його словами, було уражено кілька важливих військових пунктів управління ворога.

"І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом точно в цій території", - додав Зеленський.

 

Теги: #курщина #зеленський

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