Зеленський відзначив нагородами фахівців Державної спеціальної служби транспорту

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Президент України Володимир Зеленський у День Державної спеціальної служби транспорту, що відзначається вперше, зустрівся з фахівцями ДССТ і відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня, повідомила пресслужба президента.

"Глава держави наголосив, що працівники спеціальної служби транспорту забезпечують оборону України – їхня робота впливає на шляхи постачання, розмінування, необхідне будівництво й охорону важливих об’єктів. Воїни ДССТ також беруть участь у бойових діях і захищають Україну", - йдеться у повідомленні на сайті президента у середу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто від дав своє життя заради України.