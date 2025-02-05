Інтерфакс-Україна
Події
17:01 05.02.2025

Зеленський відзначив нагородами фахівців Державної спеціальної служби транспорту

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Зеленський відзначив нагородами фахівців Державної спеціальної служби транспорту
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у День Державної спеціальної служби транспорту, що відзначається вперше, зустрівся з фахівцями ДССТ і відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня, повідомила пресслужба президента.

"Глава держави наголосив, що працівники спеціальної служби транспорту забезпечують оборону України – їхня робота впливає на шляхи постачання, розмінування, необхідне будівництво й охорону важливих об’єктів. Воїни ДССТ також беруть участь у бойових діях і захищають Україну", - йдеться у повідомленні на сайті президента у середу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто від дав своє життя заради України.

Теги: #зеленський #нагороди

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