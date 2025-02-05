УЧХ: Інформація у Telegram про нібито грошові виплати від організації - фейк

Український Червоний Хрест (УЧХ) вчергове звертає увагу на фейкову інформацію у Telegram про нібито грошові виплати від організації.

“У Telegram знову активно поширюється фейкова інформація про нібито виплати 6 300 грн від Українського Червоного Хреста. Шахраї використовують ботів для збору персональних даних та змушують підписуватися на сумнівні Telegram-канали”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

УЧХ нагадав, що вся достовірна інформація про діяльність організації доступна лише на офіційних ресурсах, зокрема сайті https://redcross.org.ua/ та офіційних акаунтах у соціальних мережах.

Якщо ви побачили шахрайський допис, не переходьте за підозрілими посиланнями, не передавайте особисті дані і повідомте про фейкову інформацію на телефону лінію добропорядності: 0 800 357 100 або надішліть листа на [email protected].

Джерело:https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0q2un2Sc4c7KsQcN1jSATcs7BqmBzznubq4H1QVPGBJX6Ho6sQhLwVHMRtKQib6a7l