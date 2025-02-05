Інтерфакс-Україна
Події
11:53 05.02.2025

На засіданні РНБО ухвалено рішення щодо санкцій, буде кілька жорстких пакетів - Зеленський

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На засіданні РНБО ухвалено рішення щодо санкцій, буде кілька жорстких пакетів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про введення Радою національної безпеки на оборони (РНБО) нових санкцій проти низки олігархів, посадовців та депутатів, викритих на приховуванні фінансових коштів через фонди.

"Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

Він також повідомив про передачу у правоохоронні органи матеріалів щодо низки олігархів, посадовців і депутатів, викритих на участі у тіньових фінансових схемах.

"Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Розслідування мають бути обʼєктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон", - розповів Зеленський.

Як повідомляється на сайті голови держави, РНБО під головуванням Зеленського провела засідання, на якому розглянула низку економічних питань і посилення санкцій.

"Вже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - повідомив голова держави.

Серед першочергових розглянутих питань – підтримка громадян та українського бізнесу. "Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко доповіли щодо стану реалізації державних програм з підтримки населення та представників бізнесу: "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек", програми підтримки вчителів та безкоштовного харчування для українських дітей у школах. Зокрема, за програмою "єПідтримка"виплачено майже 13 млрд грн українським сім’ям, які подали заявки. Також уже є понад 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек", - йдеться в повідомленні.

Також ішлося про залучення партнерів з інших країн для створення безпечних умов економічної діяльності – гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель, протиповітряного захисту українських міст.

Теги: #рнбо #санкції_рф

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