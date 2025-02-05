Інтерфакс-Україна
Події
00:13 05.02.2025

Коаліція держав визначила правові основи для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

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Юридичні радники Європейської комісії, Європейської служби зовнішніх справ, Ради Європи, України та 37 держав визначили ключові параметри для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє офіційний сайт президента України.

Зокрема, визначені найважливіші елементи проєкту статуту Шумана – основного юридичного документа, що регулюватиме діяльність трибуналу. Українську делегацію на зустрічі очолила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. 

«Запуск трибуналу доведе, що ми серйозно ставимося до забезпечення миру та міжнародного права, що винуватці злочину агресії будуть покарані, а справедливість буде відновлена», – сказала Ірина Мудра. 

Після початку роботи трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових керівників, які несуть найвищу відповідальність за злочин агресії.

«Коли Росія вирішила порушити кордони України, знехтувавши Статутом ООН, вона скоїла один із найтяжчих міжнародних злочинів – злочин агресії. Тепер наближається справедливість. Справедливість для України. Ми заклали правові основи для створення спеціального трибуналу», – зауважила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. 

Джерело: https://president.gov.ua/news/koaliciya-derzhav-viznachila-pravovi-osnovi-dlya-stvorennya-95869

Теги: #принципи #єс #створення #війна #трибунал

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