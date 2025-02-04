Окуповані території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом - Зеленський

Підтримка, що надається партнерами зараз недостатня для того, щоб витіснити РФ повністю з окупованої території України, проте території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом, вважає президент України Володимир Зеленський.

“На жаль, та підтримка, яка надається нашими партнерами недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити Путіна з нашої території. Території ми повернемо - це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові,

десь дипломатичним шляхом, але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві і в моральному праві”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана.

Президент зауважив, що якби США та Європа, а також представники країн Глобального півдня, арабські держави, Китай, Латинська Америка захотіли “натиснути на Путіна, то він віддасть все”.

“Якщо всі лідери не готові тиснути на Путіна в альянсі, то ми будемо розраховувати на допомогу стратегічних партнерів і будемо розраховувати на час і я впевнений, що справедливість обов'язково настане”, - зазначив Зеленький.