У війні з Росією загинуло приблизно 45 100 людей, 390 тис. - поранені - Зеленський

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло близько 45 100 людей, приблизно 390 тис. - поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Що стосується наших людей - 45 100 людей загинули, і ми маємо близько 390 000 поранених”, - сказав Зеленський інтерв’ю Пірсу Моргану.

Президент зазначив, що є проблема з визначенням кількості тисячі людей, зниклих безвісті. Окрім того, він повідомив, що Росія нелегально вивезла 19 800 дітей із окупованих українських територій, і невідомо, скільки вбила.