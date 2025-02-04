Інтерфакс-Україна
Події
23:30 04.02.2025

З початку доби Сили оборони відбили 80 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“За сьогодні противник загалом завдав одного ракетного (одна ракета), 66 авіаційних ударів, скинувши 108 КАБ, та здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів ”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському, Торецькому напрямках та на Курщині.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20572

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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