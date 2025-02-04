23:30 04.02.2025
З початку доби Сили оборони відбили 80 ворожих атак - Генштаб
З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.
“За сьогодні противник загалом завдав одного ракетного (одна ракета), 66 авіаційних ударів, скинувши 108 КАБ, та здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів ”, - інформує ГШ ЗСУ.
Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському, Торецькому напрямках та на Курщині.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20572