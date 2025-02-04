Зеленський про перемовини з Путіним: ми підемо, якщо це єдиний варіант, за якого зможемо принести мир

За столом потенційних перемовин мають бути Україна, РФ, США та Європа, перемовини з Володимиром Путіном будуть можливі у тому випадку, якщо це єдиний варіант, який зможе принести мир українцям, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Якщо це єдиний спосіб, за якого ми зможемо принести мир громадянам України і не втратити при цьому людей, однозначно, ми підемо на цю зустріч з цими чотирма учасниками. Я до нього (до Путіна - ІФ-У) не буду добрим, вважаю його ворогом і, чесно кажучи, думаю, що він вважає мене також ворогом”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана.