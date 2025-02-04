Інтерфакс-Україна
Події
20:00 04.02.2025

У Швеції 10 людей загинули під час стрілянини в освітньому центрі

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У Швеції 10 людей загинули під час стрілянини в освітньому центрі

Щонайменше 10 осіб стали жертвами стрілянини в освітньому центрі для повнолітніх мешканців у місті Еребру в центральній Швеції, повідомляє у вівторок Associated Press з посиланням на шведську поліцію.

Поліція заявила, що кількість жертв може зрости. Ід Форест, голова місцевої поліції. повідомив журналістам, що серед загиблих є підозрюваний у скоєнні злочину. Поліція вважає, що злочинець діяв один. За словами правоохоронців, раніше він не був відомий поліції.

Поліція повідомила, що на даний момент немає жодних підозр у зв'язку з тероризмом. Ід Форест заявив, що перед нападом не було ніяких попереджувальних знаків. Влада працює над встановленням особи загиблого.

Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених від стрілянини, їх відправили в лікарню. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

 

Теги: #стрілянина #швеція #жертви

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