Інтерфакс-Україна
Події
19:06 04.02.2025

ОСУВ "Хортиця": на покровському напрямку воїни ГУР та СБС знищили гаубицю окупантів

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ОСУВ "Хортиця": на покровському напрямку воїни ГУР та СБС знищили гаубицю окупантів

На покровському напрямку воїни Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем знищили гаубицю армії РФ, повідомила у вівторок пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"Воїни Головного управління розвідки МО України та підрозділу Nemesis Сил безпілотних систем ЗС України виявили та знищили російську гаубицю на Покровському напрямку", - говориться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Телеграм.

Пост супроводжується відповідним відео.

Теги: #хортиця #фронт

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