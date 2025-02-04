Інтерфакс-Україна
Події
17:07 04.02.2025

Буданов заперечив, що північнокорейські війська відійшли з лінії фронту

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Буданов заперечив, що північнокорейські війська відійшли з лінії фронту
Фото: https://t.me/Koord_shtab/8746

Вісім тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту в Курській області РФ, але в скороченому складі, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

В коментарі військовому виданню The War Zone в п'ятницю, Буданов повідомив, що війська з КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту на Курщині, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

За його словами, повідомлення в ЗМІ про те, що війська з КНДР не було помічено на передовій тижнями, є "помилковими".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів" - пояснив Буданов.

Раніше низка ЗМІ, зокрема The New York Times, писала, що північнокорейських солдатів, які приєдналися до своїх російських союзників проти українських сил, було виведено з лінії фронту після того, як вони зазнали великих втрат.

 

 

Теги: #війна #кндр #буданов #гур

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