Інтерфакс-Україна
Події
16:42 04.02.2025

У Гаазі завершилася підготовка до створення комісії з розгляду заяв про відшкодування збитків для України

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У Гаазі завершилася підготовка до створення комісії з розгляду заяв про відшкодування збитків для України

У Гаазі 28-30 січня відбулася четверта підготовча зустріч щодо міжнародного інструменту зі створення Комісії з розгляду заяв для України, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Ця зустріч ознаменувала завершення підготовчої роботи над інструментом про створення Комісії з розгляду заяв для України, яка розпочалася у липні минулого року. Відтепер процес переходить до формальних переговорів у форматі багатостороннього Міжурядового комітету з переговорів, який очолять Королівство Нідерланди та Україна за підтримки міжнародного Реєстру збитків", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що Комісія з розгляду заяв для України стане другим елементом міжнародного компенсаційного механізму. Вона розглядатиме заяви, що надходять до міжнародного Реєстру збитків, та встановлюватиме компенсації.

У міністерстві нагадали, що міжнародний Реєстр збитків вже приймає заяви за першими двома категоріями: A2.1 "Смерть близького члена сімʼї" та А3.1 "Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна". Загалом буде відкрито понад 40 категорій, які охоплять увесь спектр збитків, втрат та шкоди, завданих внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Крім того, делегація Мін'юсту України провела зустрічі з представниками Міністерств юстиції та безпеки, а також закордонних справ Королівства Нідерланди. Було обговорено нідерландський проєкт закону щодо санкцій та Директиву Європейського парламенту та Ради ЄС (EU) № 2024/1226 щодо визначення кримінальних правопорушень та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Також сторони обмінялися думками щодо можливих юридичних шляхів конфіскації знерухомлених суверенних активів РФ.

 

Теги: #гаага #війна #суд #мінюст

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