Інтерфакс-Україна
Події
14:57 04.02.2025

В Україні судитимуть окупаційного директора "Асканія-Нова" за передачу до РФ рідкісних тварин

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В Україні судитимуть окупаційного директора "Асканія-Нова" за передачу до РФ рідкісних тварин

Українські правоохоронці завершили розслідування і передали до суду справу за звинуваченням окупаційного директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині в передачі до РФ рідкісних і зникаючих тварин, які перебували під охороною держави.

"За процесуального керівництва Спеціалізованих екологічних прокуратур Офісу Генпрокурора та Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно так званого директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі у вівторок.

Слідством встановлено, до обвинувачений, діючи у змові з представниками природних заповідників РФ, незаконно передав рідкісних і зникаючих тварин, які перебували під охороною держави.

"Серед переданих тварин – по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, оленя Давида, коня Пржевальського (виду, занесеного до Червоної книги України). Також він організував вивезення трьох особин сірої української породи великої рогатої худоби та десяти особин зебри Чапмана до парку левів "Тайган" у тимчасово окупованому Криму", - уточнюють в прокуратурі.

Загальна сума завданих збитків становить 85,2 млн грн.

У відомстві нагадують, що незаконна передача тварин є воєнним злочином розграбування та порушенням ст. 33 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення, а також ст. 28 і 56 IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося ГУНП в Херсонській області.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" – провідна природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення, включена до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищена Гаазькою конвенцією від розграбування.

 

Теги: #суд #асканія_нова #офіс_генпрокурора

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