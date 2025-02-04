Інтерфакс-Україна
Події
14:05 04.02.2025

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації вартості "пакунку малюка"

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Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації вартості "пакунку малюка"

Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, з метою забезпечення виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" після завершення реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка" у 2020-2024 роках", затверджено порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Теги: #кабмін #пакунок_малюка

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