Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

"Суспільне мовлення" ("Суспільне") та STARLIGHT PRODUCTION презентують сцену національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

"Суспільне" та STARLIGHT PRODUCTION презентують макет сцени національного відбору на "Євробачення-2025", який відбудеться вже 8 лютого. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена нацвідбору, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень", - йдеться у повідомлені "Суспільного".

Відзначається, що сцена нацвідбору буде нагадувати глядачеві про велике "Євробачення".

Також повідомляється, що до нацвідбору повертається фан-зона, яка разом з сидячими трибунами забезпечать атмосферу конкурсу.

"Цьогорічна сцена унікальна й своєю мультимедійністю: у зйомці буде залучена безпрецедентна кількість екранів і світлових конструкцій, що створюють ефект 360°. Це дозволяє проводити зйомку з будь-якого ракурсу. Окрім цього Суспільне та STARLIGHT PRODUCTION використовуватимуть світлові прилади, які ще ніколи не застосовувалися в Україні", - йдеться в повідомлені.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал відбудеться в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. Фінал нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.