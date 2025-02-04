В Ізюмі 4 загиблих, ще 24 людини госпіталізовано

Станом на 12:48 в Ізюмі шпиталізували 24 людини, що постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по середмісту, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Серед них (шпиталізованих - ІФ-У) - дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан - середній. Ще троє людей - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що загиблі в Ізюмі - дві жінки та двоє чоловіків. Всі вони цивільні. Їхні дані встановлюють.