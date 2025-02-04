Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна в навчальних закладах, амбулаторії та господарських будівлях в Києві - КМВА

Внаслідок атаки російських ударних дронів Києва пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах, в амбулаторії та господарських будівлях, повідомив начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Вночі Київ атакували ворожі ударні дрони. За оперативною інформацією станом на 08:30 зафіксовано падіння уламків на даху багатоповерхівки в Печерському районі. Також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці, в амбулаторії, господарських будівлях", - написав він у телеграмі.

За його словами, за попередньою інформацією, без постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби.

"Дякую нашим воїнам, розрахункам ППО за успішне знищення ворожих цілей. На щастя, ударні дрони держави-терориста знешкоджуються, не долітаючи до своїх цілей. Проте падіння уламків також становить небезпеку", - підкреслив Ткаченко.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі Києва виявили уламки ворожого дрону на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови.