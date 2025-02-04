Інтерфакс-Україна
Події
07:33 04.02.2025

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 277 обстрілів по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 277 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", - сказано у повідомленні.

За словами Федорова, 145 БПЛА різної модифікації атакували  Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили  Кам'янське, Гуляйполе та Щербаки, а 128 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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