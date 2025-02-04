Інтерфакс-Україна
Події
02:35 04.02.2025

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області, є поранена та пошкодження

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Російські війська в понеділок обстрілювали 11 громад Сумської області, є пошкодження адміністративної будівлі та приватних будинків та постраждала одна цивільна особа, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 99 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в телеграмі.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів), FPV-дронами (9 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (13 вибухів).

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (10 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух), артилерійський обстріл (7 вибухів), удари FPV-дронами (9 вибухів).

Білопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (9 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів).

Новослобідська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), здійснив пуск КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (2 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (17 вибухів). Внаслідок поранення отримала цивільна особа. Пошкоджено адміністративне приміщення та приватний житловий будинок.

Есманьська: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (5 вибухів).

Хотінська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух).

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки та нежитлове приміщення.

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на її територію.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33401

Теги: #сумська #обстріли

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