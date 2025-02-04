Інтерфакс-Україна
Події
00:24 04.02.2025

Інтенсивність наступу окупантів на покровському напрямку знизилась до 27 атак – Генштаб

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Російські окупанти знизили інтенсивність наступу на покровському напрямку до 27 атак протягом понеділка, продовжуючи нести втрати в живій силі та техніці, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Так, від початку цієї доби на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 246 окупантів, 124 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також знищено 2 танки, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, одну установку БМ 21 "Град", одну гармату, три антени управління БпЛА та один засіб супутникового зв'язку противника, крім того, суттєво пошкоджено самохідну установку, автомобіль, дві гармати та мотоцикл. 

Теги: #генштаб #зведення

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