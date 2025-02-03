Інтерфакс-Україна
Події
22:06 03.02.2025

Prometheus продовжує програму безплатної перекваліфікації незважаючи на заморозку фінансування USAID

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Українська платформа професійного розвитку Prometheus продовжить програму "Нова професія: від навчання до працевлаштування", яка була створена за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", повідомив співзасновник Prometheus Іван Примаченко.

"Незважаючи на заморозку фінансування проєктів USAID, Prometheus вирішив продовжити надавати стипендійні програми навчання і працевлаштування постраждалим від війни, після яких отримали роботу вже сотні людей, як стратегічно важливі для суспільства, бізнесу і країни", - написав він у фейсбук.

Він нагадав, що в рамках стипендійних програм Prometheus відбирає мотивованих ветеранів, членів їх родин, внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни. А потім навчає і менторить їх затребуваним на ринку професіям на програмах створених в партнерстві з найбільшими роботодавцями України: lifecell, COMFY, OLX, EY. В кінці навчання кар’єрні консультанти допомагають слухачам з оформленням CV, підготовкою до співбесід і кар’єрним планом. Випускники працевлаштовуються на вакансії постійно зростаючої коаліції зі 100+ компаній-роботодавців.

"Розвиток людського капіталу, а також інтеграція постраждалих від війни людей в нашу економіку, серед ключових стратегічних викликів України на найближче десятиліття. Цього року ми будемо докладати максимум зусиль, щоб масштабувати сотні працевлаштованих випускників стипендійних програм Prometheus в тисячі. І шукаємо для цього організації-донори та партнерів, що готові підтримувати такі стипендійні програми з конкретними вимірюваними результатами", - повідомив Примаченко.

 

Теги: #prometheus #продовження #робота

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